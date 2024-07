Attenzione provano a fregarvi sul lavoro | Branko il segno che deve stare all' erta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ecco "Le stelle di", l'oroscopoperdi martedì 9 giugno 2024 Ariete Il vostro biglietto da visita per ottenere favori e appoggi: chiari, positivi, preparati e aperti. Due giorni con Luna perfetta per l'attività professionale e gli affari finanziari, il transito prima in Leone e poi in Vergine aiuta anche i rapporti con l'autorità e con i superiori. Lasciate la monotonia quotidiana, provocate nuove situazioni, cercate nuove persone e non abbiate paura di perdere tempo. Se non avete ancora realizzato il sogno d'amore, presto sarete esauditi. Marte vi corre incontro. Toro Siete uncaldo nel senso della passione amorosa, ma le alte temperature non sono per voi, quando la Luna si trova in Leone.di fuoco contro Urano, pianeta di fuoco.