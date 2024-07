Atletica per Tamberi infortunio al bicipite

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (askanews) – Apprensione per Gianmarco. L’olimpionico azzurro di salto in alto non ha gareggiato in Ungheria, nel Memorial Gyulai di Szekesfehervar, per un dolore alfemorale avvertito in riscaldamento. “A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nelfemorale durante il riscaldamento – l’annuncio di Gianmarco(Fiamme Oro) sui social -. Spero non sia nulla di grave ma la verità è che a 30 giorni dalle Olimpiadi anche un capello storto è grave! Questa cosa mi sta logorando l’anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest’anno e il sogno della mia vita è praticamente arrivato! Purtroppo penso che sarà a rischio anche la Diamond League di Montecarlo del 12 luglio, in 3 giorni dubito che sarà tutto a posto.