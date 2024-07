Atletica | Continental Gold in Ungheria stop per Tamberi ' Spero non sia nulla di grave'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Roma, 9 lug. (Adnkronos) - Gimboha deciso di non gareggiare, per un dolore al bicipite femorale avvertito in riscaldamento, a Szekesfehervar, in, per la tappadelTour. “A malincuore devo comunicare che ho dovuto rinunciare alla gara di oggi per un dolore sentito nel bicipite femorale durante il riscaldamento -l'annuncio disui social-.non siadima la verità è che a 30 giorni dalle Olimpiadi anche un capello storto è! Questa cosa mi sta logorando l'anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest'anno e il sogno della mia vita è praticamente arrivato! Purtroppo penso che sarà a rischio anche la Diamond League di Montecarlo del 12 luglio, in 3 giorni dubito che sarà tutto a posto.