Assicurazioni Altroconsumo | Polizze auto eventi naturali quanto costano e con chi si risparmia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 9 luglio 2024) (Adnkronos) – I danni ai veicoli derivanti da(grandine, bombe d’acqua, trombe d'aria, alluvioni) non sono coperti dalla garanzia r.c.obbligatoria per legge poiché la responsabilità civile copre soltanto i danni causati a terzi in caso di incidente stradale. Chi invece subisce un danno all’a causa di questi, può chiedere .