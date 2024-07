appuntamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) 1Al Molino Hub, in via del Molino a Vento, oggi alle 19 arriva l’attore Vinicio Marchioni (nella foto). Fresco vincitore del Nastro d’Argento come personaggio dell’anno, dopo essere stato tra gli interpreti di "C’è ancora domani" di Paola Cortellesi e "Un altro ferragosto" di Paolo Virzì, l’attore ha esordito con il libro "Tre notti" che presenterà insieme a Francesco Falaschi e Alessio Brizzi. La presentazione rientra nel progetto "A(e)ffetti collaterali" che vede la collaborazione tra Clorofilla film festival, Clan, Kansassiti, Il Giardino degli Arcieri, Festambiente, Storie di cinema, libreria QB, Nuova Libreria di Grosseto.