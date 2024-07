Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi 9 Luglio

Leggi tutta la notizia su zon

(Di martedì 9 luglio 2024) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladiAntonio comunica a Martina che il loro fidanzamento non potrà avere luogo perché i suoi genitori, i duchi, non hanno dato il loro consenso e non approvano lei. Il ragazzo dà alla marchesina una busta con del denaro come risarcimento e lascia La