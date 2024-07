Allarme Caldo a Pescara | Bollino Arancione Secondo il Ministero della Salute

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 9 luglio 2024)- Il capoluogo adriatico è tra le città italiane che ricevono ilper le imminenti ondate di calore,il bollettino del. Giovedì 11 luglio,sarà una delle nove città caratterizzate da questa segnalazione, insieme ad Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Torino, Verona e Viterbo. Per il giorno precedente, mercoledì 10 luglio, ilera previsto in altre tredici città, tra cui nuovamente, insieme a altre località italiane. Ilha evitato, almeno per ora, di dichiarare ilrosso, che segnalerebbe una situazione di emergenza per l'ondata di calore, con possibili impatti negativi sullanon solo delle persone vulnerabili come anziani e bambini, ma anche su individui sani e attivi.