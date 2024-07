Alex Marangon sentiti dagli inquirenti tutti i presenti la notte della scomparsa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 9 luglio 2024) Sono state ascoltate praticamente tutte le personeladi, a Vidor (Treviso), più altri soggetti informati sui fatti che hanno fornito "elementi utili alle indagini". Lo riferiscono fonti investigative aggiungendo che la ricomposizione del quadro in cui è maturato l'evento alla base del decesso del giovane è ormai completata e che saranno le analisi tossicologiche sul corpo a fornire gli ultimi elementi necessari a completare lo scenario. Sono stati ascoltati anche i due "curanderi", cioè i curatori sciamanici. Questi ultimi avrebbero seguito il ragazzo veneziano nel momento in cui si sarebbe allontanato dalla abbazia sconsacrata. Al momento, a loro carico non ci sarebbero elementi tali da attribuire loro responsabilità penali per l'accaduto.