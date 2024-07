Alberto Genovese | nuova condanna per tentata violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su today

(Di martedì 9 luglio 2024) Un anno e 3 mesi per, l'ex imprenditore digitale, che era stato giàto definitivamente a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze.La pena è stata stabilita oggi, in continuazione con la precedente, dal gup di Milano Chiara Valori, al termine del.