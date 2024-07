Al via la campagna Anas per prevenire incendi da sigarette

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Un'azione diffusa per sensibilizzare i cittadini sull'importanza di comportamenti responsabili di fronte a una delle maggiori piaghe dell'estate. Prende il via ladi(Società del Polo Infrastrutture del gruppo FS Italiane) contro gliin prossimità dei tracciati stradali e autostradali causati daaccese gettate dai veicoli. Anche di recente, - spiega una nota - complice la siccità e le alte temperature del periodo, si sono verificati al margine di strade e di autostrade, a causa di un fenomeno vietato e sanzionato dal Codice della Strada e dal Codice Penale (art. 674, "getto pericoloso di cose"). Lo slogan "La strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio" vuole sensibilizzare chi viaggia: una sigaretta accesa gettata dal veicolo può mettere a rischio l'incolumità fisica delle persone e causare la distruzione dell'ambiente, dei beni immobili e interruzioni alla viabilità.