Al cinema a settembre | Cyborg 009 vs Devilman

Leggi tutta la notizia su aleph-tales

(Di martedì 9 luglio 2024) Arriva per la prima volta sul grande schermo solo il 9, 10 e 11009 vs, la versionetografica inedita doppiata in italiano del crossover del 2015 che mette a confronto due personaggi cult dei manga giapponesi. È questo il primo titolo della nuova Stagione degli Anime al, il progetto esclusivo di Nexo Studios distribuito in .