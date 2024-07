Aggiornamento annuale delle GPS fino al 2026 l’emendamento che piace a tanti precari

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di martedì 9 luglio 2024) Nell'ambito dell'esame del DL 71/2024 del 31 maggio 2024, che prevede misure per sport e scuola, il M5S ha presentato un emendamento che stabilirebbe l'GPS per gli anni 2024, 2025 epermettendo ai docenti che conseguono l'abilitazione di potersi inserire nella posizione spettante per punteggio. L'articoloGPSalche. .