Wimbledon oggi Musetti negli ottavi di finale | orario e diretta tv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) (Adnkronos) – Dopo Jannik Sinner,tocca a Lorenzo: il toscano scende in campo alunedì 8 luglio 2024di. La testa di serie numero 25 affronta il francese Giovanni Mpetshi Perricard, numero 58 del ranking, nel primo match in programma sul campo numero 2. Si comincia a giocare alle 11 ora locale, le 12 in Italia, pia permettendo., per la prima volta nella seconda settimana dei Championships, ha una chance concreta di approdare ai quarti dinel torneo più prestigioso del mondo. L’azzurro ha affrontato Perricard in un’occasione e ha vinto imponendosi sull’erba di Stoccarda quest’anno con un doppio tie-break. Il programma di, che offre sul Campo Centrale la sfida tra Novak Djokovic e Holger Rune come terzo incontro, propone 2 match di doppio a tinte azzurre.