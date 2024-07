Wimbledon 2024 | Errani Paolini eliminate agli ottavi da Gauff Pegula

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Proprio come a Parigi, anche aè Cocoa mettere fine alla corsa di Sarae Jasminenel torneo di doppio. La giocatrice statunitense, che al Roland Garros in coppia con la ceca Siniakova aveva battuto il duo azzurro in finale, stavolta ha avuto la meglio insieme alla connazionale Jessicaa livello didi finale. 6-2 6-4 il punteggio dell’incontro, durato 1h13?, in cui non mancano i rimpianti per Sara e Jasmine. MONTEPREMI DOPPIO FEMMINILE Nel primo set hanno avuto tre palle break sull’1-1 e due sull’1-3, ma non le hanno sfruttate e, una volta precipitate sotto 1-5, è diventato troppo tardi per recuperare. Nel secondo parziale invece sono finalmente riuscite a strappare il servizio alle rivali, ma non sono riuscite a consolidare il vantaggio e, dal 4-3, hanno perso tre giochi consecutivi e il match.