Wimbledon 2024 Djokovic contro i tifosi | Buonanotte conosco questi trucchi VIDEO

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Auguro unaa tutti iche mancano di rispetto ai giocatori e, in questo caso, a me. So che tifavano per Rune, ma io ho sentito i ‘buu’, non scherziamo.. Rispetto chi è venuto qui e chi ha pagato il biglietto, ma fidatevi, questo atteggiamento non mi tocca“. Queste le parole di un infiammato Novakdurante l’intervista post-partita dopo gli ottavi di finale acon Holger Rune. Dopo alcuni mugugni del pubblico, secondo il parere del campione serbo diretti a lui per destabilizzarlo tra il secondo e il terzo parziale, il pluricampione Slam non si è trattenuto e ha espresso la sua opinione con trasparenza mostrando amarezza per quanto accaduto. Sul finire del match con Rune, peraltro,aveva ironicamente inviato dei baci ad alcunidopo un game vinto, imitando infine un violino nell’immediato post-match, sebbene quest’ultima fosse soltanto un”esultanza riproposta.