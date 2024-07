Volley femminile le convocate dell’Italia per le Olimpiadi di Parigi 2024 | Egonu la stella scelta la riserva

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 8 luglio 2024) Julio Velasco, CT della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per ledi. Le azzurre si presenteranno ai Giochi dopo aver alzato al cielo la Nations League poche settimane fa, desiderose di essere grandi protagoniste e di poter battagliare per la conquista di una medaglia: nella storia a cinque cerchi, il Bel Paese non ha mai superato lo scoglio dei quarti di finale e nella capitale francese spera di sfatare il tabù. L’Italia incomincerà la propria avventura in un girone di non semplice lettura, fronteggiando la quotatissima Turchia (Campionessa d’Europa guidata da coach Daniele Santarelli e spinta da Melissa Vargas), la sempre rognosa Olanda e la potente Repubblica Dominicana. L’annunciata sfida per le medaglie è proprio con Turchia, Serbia e Brasile, mentre Cina e Giappone sembrano essere leggermente indietro nei pronostici della vigilia.