Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 16 | 30

(Di lunedì 8 luglio 2024)8 LUGLIOORE 16.20 marco ciluffo UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLALUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN AUTO IN PANNE DA SPINACETO FINO ALL’ INCROCIO CON VIA DI PRATICA VERSO LATINA POI CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LATERAMO CON RIPERCUSSIONI CON CODE SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLATERAMO DALLO SVINCOLO TOR CERVARA SEMPR EIN ESTERNA CODE PE RUN ALTRO INCIDENTE ALTEZZA PONTINA Ferrovia Metre in corso gli interventi di rifacimento della linea aerea, I lavori si svolgono in orario serale e notturno. Si rende quindi necessaria la chiusura anticipata del servizio di trasporto. In particolare, l’ultima corsa della ferrovia, dal lunedì al venerdì, parte da entrambi i capolinea di Colombo e Porta San Paolo alle ore 21 (poi il servizio prosegue su bus), mentre il sabato e la domenica il servizio ferroviario si svolge regolarmente.