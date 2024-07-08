Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 16:30 (Di lunedì 8 luglio 2024) Viabilità 8 LUGLIO 2024 ORE 16.20 marco ciluffo UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN AUTO IN PANNE DA SPINACETO FINO ALL’ INCROCIO CON VIA DI PRATICA VERSO LATINA POI CODE PER UN INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LA Roma TERAMO CON RIPERCUSSIONI CON CODE SULLA COMPLANARE DEL TRATTO URBANO DELLA Roma TERAMO DALLO SVINCOLO TOR CERVARA SEMPR EIN ESTERNA CODE PE RUN ALTRO INCIDENTE ALTEZZA PONTINA Ferrovia MetRomare in corso gli interventi di rifacimento della linea aerea, I lavori si svolgono in orario serale e notturno. Si rende quindi necessaria la chiusura anticipata del servizio di trasporto. In particolare, l’ultima corsa della ferrovia, dal lunedì al venerdì, parte da entrambi i capolinea di Colombo e Porta San Paolo alle ore 21 (poi il servizio prosegue su bus), mentre il sabato e la domenica il servizio ferroviario si svolge regolarmente.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 15:30 - 20 marco ciluffo UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INCOLONNAMENTI SULLA VIA PONTINA A CAUSA DI UN AUTO IN PANNE ALTEZZA INCROCIO CON VIA DI PRATICA VERSO LATINA POI CODE A TRATTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO CON LA ROMA TERAMO POI SI RALLENTA IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA LAURENTINA E APPIA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DOMANI MARTEDÌ 9 LUGLIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA ORTE E MONTEROTONDO, COMPORTANO VARIAZIONI, CANCELLAZIONI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO A SEGUIRE LA CAMPOAGNA DI SICUREZZA STARDALE Servizio fornito da Astral . romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 12:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A Più TARDI Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA IN ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO DALL’APPIA ALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CI SPOSTIAMO SULL’AURELIA PER LAVORI PERMANGONO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA SULLA PONTINA CODE PER LAVORI DA VIA GENIO CIVILE AD APRILIA, IN DIREZIONE ROMA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DOMANI MARTEDÌ 9 LUGLIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA ORTE E MONTEROTONDO, COMPORTANO VARIAZIONI, CANCELLAZIONI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 11:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A Più TARDI Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 8 LUGLIO 2024 ORE 11. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO CIRCOLAZIONE SCORREVOLE AL MOMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’APPIA IN ESTERNA DALLA COLOMBO ALL’ARDEATINA CODE PER LAVORI SULL’AURELIA DA MALAGROTTA A CASTEL DI GUIDO, IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA ANCHE SULLA PONTINA DA VIA GENIO CIVILE AD APRILI, VERSO ROMA INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO FINO A DOMANI MARTEDÌ 9 LUGLIO I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA TRA ORTE E MONTEROTONDO, COMPORTANO VARIAZIONI, CANCELLAZIONI E CORSE CON BUS PER ALCUNI TRENI REGIONALI DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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