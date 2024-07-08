Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 09:15 (Di lunedì 8 luglio 2024) Viabilità 8 LUGLIO 2024 ORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE Roma NORD, AUTO IN CODA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE DALLA NOMENTANA ALLA A24 POI CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA CLOMBO IN ESTERNA CODE A TRATTI DA CASAL DEL MARMO A PESCACCIO E DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALLA TIBURTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA Roma-FIUMICINO QUI UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PARCO LEONARDO, IN DIREZIONE FIUMICINO INFINE, SULLA STATASLE PONTINA CODE A TRATTI DAVIA DEI RUTULI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE Roma DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 08:45 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 8 LUGLIO 2024 ORE 08. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, AUTO IN CODA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE DALLA NOMENTANA ALLA A24 POI CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA CLOMBO IN ESTERNA CODE A TRATTI DA CASAL DEL MARMO A PESCACCIO E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA TIBURTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO QUI UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PARCO LEONARDO, IN DIREZIONE FIUMICINO INFINE, SULLA STATASLE PONTINA CODE A TRATTI DAVIA DEI RUTULI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 08:15 - VIABILITÀ 8 LUGLIO 2024 ORE 08. GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO APPUNTAMENTO Servizio fornito da Astral. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, AUTO IN CODA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE DALLA NOMENTANA ALLA A24 POI CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA CLOMBO IN ESTERNA CODE A TRATTI DA CASAL DEL MARMO A PESCACCIO E DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALLA TIBURTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA ROMA-FIUMICINO QUI UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PARCO LEONARDO, IN DIREZIONE FIUMICINO INFINE, SULLA STATASLE PONTINA CODE A TRATTI DAVIA DEI RUTULI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 07:30 - GRAZIE PER L’ATTENZIONE A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE Servizio fornito da Astral. VIABILITÀ 8 LUGLIO 2024 ORE 07. 20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO TRAFFICO INTENSO COME DI CONSUETO IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO PRIME CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LE USCITE DRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA IN ESTERNA SI RALLENTA DALLA A24 ALLA NOMENTANA INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E SI STA IN CODA SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD E SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD RISPETTIVAMENTE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI E DA TOR VERGATA, FINO AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE INFINE, SULLA STATASLE PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONE ROMA DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO. romadailynews
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