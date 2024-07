Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2024 ore 08 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2024)8 LUGLIOORE 08.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO PARTIAMO DALLA DIRAMAZIONENORD, AUTO IN CODA DAL BIVIO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO E IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE DALLA NOMENTANA ALLA A24 POI CODE A TRATTI DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA CLOMBO IN ESTERNA CODE A TRATTI DA CASAL DEL MARMO A PESCACCIO E DALLA DIRAMAZIONESUD ALLA TIBURTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DAL RACCORDO ANULARE AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA TOR CERVARA AL RACCORDO CI SPOSTIAMO SULLA-FIUMICINO QUI UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI PARCO LEONARDO, IN DIREZIONE FIUMICINO INFINE, SULLA STATASLE PONTINA CODE A TRATTI DAVIA DEI RUTULI A CASTEL DI DECIMA, IN DIREIZONEDA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITA È TUTTO.