Vaccini i medici contro l’abolizione dell’obbligo | Sarebbe una prateria per i virus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 – "L’eliminazionedi vaccinazione per i minori di 16 anni avrebbe l’effetto di creare unaper ie di mettere in pericolo molti bambini, in particolare i più fragili. Ci auguriamo che il Parlamento blocchi una proposta senza logica e pericolosa". Così Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine deidella provincia di Firenze, commenta l’emendamento sull’interruzionedi vaccinazione per gli under 16 e i minori non accompagnati proposto dal senatore della Lega, Claudio Borghi: vorrebbe abolire la legge Lorenzin che impone l’obbligo di 12ai bambini per potersi iscrivere all’asilo. "Come- dice Dattolo - siamo preoccupati dal contenuto dell’emendamento. L’obbligo di vaccinazione serve a tutelare i bambini e in particolare quelli che hanno problemi di salute, così come gli anziani.