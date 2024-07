Università Cavallaro Iuav | Per noi importante affrontare legame mobilità e ambiente

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Venezia, 8 lug. (Adnkronos) – “Il corso in ‘sostenibile e connessioni intelligenti in ambienti marini e costieri’ è un corso di laurea magistrale in ingegneria civile, che si occupa dile tematiche che hanno a che fare con i trasporti e la. Ciò che ci premeè come i trasporti e lasi legano con le dimensioni che non sono strettamente tecniche e che riguardano il costruito, il paesaggio, le grandi infrastrutture e come si relazionano tra di loro da un punto di vista sociale, tecnico, ma anche ambientale”. E? quanto affermato da Federico, professore associato di Trasporti all?Venezia, a margine dell?evento di presentazione della nuova offerta didattica dell?di Venezia, unico ateneo in Italia interamente dedicato all?insegnamento e alla ricerca nel campo delle discipline progettuali, che ha introdotto due nuovi corsi di laurea magistrale e un nuovo percorso, tutti della durata di 2 anni, per tre aree tematiche: energia, trasporti e pianificazione del mare.