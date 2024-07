Un Posto al Sole anticipazioni 8-11 luglio 2024 | Alberto diventa un pericolo per sè e per Luca

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 8 luglio 2024) Maurizio Aiello Doppio appuntamento giovedì per Unal. La soap di Rai3 anticiperà alle 20.20 per recuperare l’episodio non in onda venerdì 12per lasciare spazio all’Atletica Leggera. In ogni caso, Unalè sempre visibile in streaming on demand (oltreché in diretta) su RaiPlay. Ecco ledi questa settimana. Unalepisodi da lunedì 8 a giovedì 11La crisi di Guido è evidente La crisi sentimentale di Guido è ormai evidente e Mariella soffre in silenzio sperando che le cose tornino alla normalità. Claudia, intanto, deve fare i conti con la paura del fallimento e del tempo che passa e questo la rende estremamente fragile. Manuela deve gestire la difficile convivenza con Micaela, che nel tentativo di ravvivare il rapporto con Samuel ha preso una deriva decisamente trasgressiva, ma una bella notizia spazzerà il nervosismo della gemella.