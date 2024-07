UEFA indiscrezione CLAMOROSA! Le italiane rischiano l’esclusione DALLE COPPE EUROPEE | c’entra l’EMENDAMENTO Mulè

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 8 luglio 2024)! Le. I dettagli L’Italia rischia di vedere le proprie squadre non partecipare alle prossime. Come riporta Repubbica, Ceferin avrebbe contattato Abodi per confessargli questa cosa. Il tutto sarebbe causato delal decreto Sport e istruzione, che prevede l’autonomia delle leghe dalla .