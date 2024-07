UEFA Euro 2024 | la semifinale Spagna-Francia in diretta streaming TV e radio sulla Rai e Sky Sport

Leggi tutta la notizia su sportintv.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Insu Sky, insu NOW, e in chiaro sulle reti Rai (Rai 1, Rai 2, Rai, Rai Play e1) le nazionali scendono in campo per glipei di calcio: si gioca la primadel torneo,. La 17esima edizione tornerà ad avere un solo Paese L'articolo: lain, TV eRai e Skyproviene dain TV. .