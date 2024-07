Ucraina | Lega ' rinnoviamo solidarietà dopo ultimo attacco'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - “Di fronte all'episodio orribile di questa guerra, con unai civili in cui la Russia ha bombardato un ospedale pediatrico a Kiev, laribadisce la sua posizione: pieno sostegno all'e al suo popolo. Continueremo ad aiutare donne, uomini e bimbi ucraini. Ci adopereremo per favorire anche ulteriori sforzi diplomatici e arrivare ad una pace giusta”. Lo dichiarano i parlamentari dellaPaolo Formentini, vicepresidente della Commissione Affari Esteri alla Camera e Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri e Difesa al Senato.