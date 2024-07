Turetta rinuncia ad udienza preliminare va a processo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Filippoall'davanti al gup prevista il 16 e 18 luglio prossimi e accetta di andare direttamente ain Assise per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Lo annuncia all'ANSA il suo avvocato difensore, il prof Giovanni Caruso. La decisone, spiega, "consegue ad un percorso di maturazione personale del gravissimo delitto commesso, e alla volontà che la giustizia faccia il proprio corso nei tempi più rapidi possibili e nell'interesse di tutti". La difesa inoltre non chiederà per l'imputato la perizia psichiatrica, "ovviamente impregiudicata ogni diversa valutazione della Autorità Giudiziaria". .