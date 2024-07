Tragedia a Ferrara | incidente frontale una donna morta e tre feriti gravi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024 –nella notte in via Padova. Unae altre tre persone sono rimaste ferite in uno scontrotra due auto. Lo schianto si è verificato pochi minuti dopo le 23 all'altezza della curva del canile. La dinamica è al vaglio. Isono stati portati all'ospedale di Cona incondizioni. Sul posto i vigili d fuoco, il 118 e la polizia locale. .