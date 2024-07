Traffico Roma del 08-07-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione su Grande Raccordo Anulare incidente lungo la carreggiata interna conin coda tra uscita Nomentana e Prenestina un altro incidente questa volta sul tratto Urbano della A24L’Aquila sta provocando una coda tra le uscite Tor Cervara via Filippo Fiorentini direzione della tangenziale est sullaFiumicino a causa della rimozione di un mezzo pesante ribaltato o temporaneamente il bivio per immettersi sulla A12Civitavecchia Provenendo da Fiumicino fuori raccordo sulla via Cristoforo Colomborallentato tra via Alfonsine lo svincolo di via di Malafede direzione Ostia via di Grotta Perfetta la polizia locale segna la strada temporaneamente chiusa in viale Molière per un incidente in direzione via Ardeatina e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito