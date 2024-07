The Family tutto sulla nuova soap turca | anticipazioni dall’8 al 12 luglio

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arriva nella fascia del daytime di Canale 5 ladal titolo The: di seguito, leal 12. La serie, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.45, vede come protagonista Kivanç Tatlitug, già noto al pubblico italiano per le serie Brave and Beautiful e La ragazza e l’ufficiale. A partire da lunedì 8, il daytime di Canale 5 assisterà al debutto di una: The(Aile). Lo show, che mescola il dramma familiare con il genere gangster e azione nasce come riadattamento turco della celeberrima serie statunitense I Soprano (The Sopranos), targata HBO e trasmessa dal 1999 al 2007. In madrepatria, laè andata in onda dal 7 marzo 2023 al 30 gennaio 2024, per un totale di 30 puntate suddivise in due stagioni (rispettivamente da 13 e 17 puntate).