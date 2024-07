Test di Medicina di luglio ecco il database con 3 500 quesiti da cui verranno estratte le domande

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sul sito del MUR è disponibile ilcon 3.500da cuiestratti iper idi accesso, che si svolgeranno nel mese di, per le facoltà die Veterinaria. Nelsi trovano le possibilie risorse delfissato per il 30pere per il 31per Veterinaria. L'articolodidiilcon 3.500da cuile. .