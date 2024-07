Tennis tavolo partiti i campionati mondiali master con Cerimonia alla Nuova Fiera di Roma

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 lug. (Adnkronos) – Un Mondiale all?insegna della Pace e dell?inclusione. Oltre 6.100 atleti, provenienti da 110 Paesi e dai 5 Continenti, tra questi anche i Paesi attualmente in conflitto: Ucraina, Russia, Palentina e Israele. Tutti con il grande obiettivo di condividere, attraverso lo sport, un dialogo di unione. Il, riservato agli over 40 vede la partecipazione attiva di ultranovantenni ed una centenaria americana di origine cinese. Ieri sera la spettacolare ed emozionantedi Apertura che ha dato il via ufficiale presso ladi, agli ITTF Worlds TableChampionships2024 – presented by Stag Global, davanti a cinquemila spettatori. La serata ha visto la partecipazione sul palco della Presidente della International TableFederation, Petra Sörling, e del presidente della Federazione Italiana, Renato Di Napoli.