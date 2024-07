TECLAST Mini PC N20Pro | Recensione Completa – Potenza Compatta per Lavoro e Intrattenimento

Leggi tutta la notizia su windows8.myblog

(Di lunedì 8 luglio 2024) IlPCsi posiziona come un’opzione eccellente per chi cerca un computer da scrivania compatto e performante. Dotato di un processore Intel Alder Lake N95 di ultima generazione, 16 GB di RAM e un SSD NVMe da 1 TB, questoPC offre prestazioni fluide per una vasta gamma di attività, dall’ufficio all’home entertainment e al gaming ? .