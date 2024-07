Starmer vorrebbe smettere di lavorare il venerdì sera alle 18 e fa bene

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il nuovo premier britannico, il laburista Keir, poco prima di essere eletto ha dichiarato che proverà a non24 ore su 24, sette giorni su sette. In un’intervista a Virgin Radio ha detto una cosa tanto semplice quanto dirompente: anche da premier cercherà di salvaguardare ladeldopo le 18 per trascorrere del tempo con la moglie e i suoi due figli. «Abbiamo una strategia in atto e cercheremo di rispettarla, ovvero ritagliare del tempo protetto per i bambini, quindi il, lo faccio da anni, non farò nulla di lavorativo dopo le sei», ha spiegato. (Anche perché la moglie Victoria è di religione ebraica e la famiglia mantiene la tradizione della cena delcon cui inizia lo Shabbat). Certo, ha detto, «ci sono alcune eccezioni, ma è quello che cerchiamo di fare.