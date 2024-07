Serie B il sorteggio del calendario il 10 luglio a La Spezia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mercoledì 10prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva dellaBKT 2024/2025 con la presentazione del, nuovamente asimmetrico, organizzato dalla Lega Nazionale ProfessionistiB in sinergia con la societàCalcio. Location dell’evento, la centralissima Piazza Europa a La, in cui verranno svelate le 38 giornate della 93a edizione del “Campionato degli Italiani”. Come sempre, una delle venti città del torneo sarà protagonista della kermesse, per testimoniare ancora una volta il legame inscindibile fra la LNPB e i territori della penisola. Confermata la volontà del presidente Mauro Balata di valorizzare i luoghi simbolo del Paese e, in particolare, quello delle città che compongono laBKT.