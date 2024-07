Santa Messa in tv e streaming di Lunedì 8 Luglio 2024 | orari e canali dove seguirla

Leggi tutta la notizia su lalucedimaria

(Di lunedì 8 luglio 2024) Per seguire ladi, ecco tutti glidelle tv e dello, per assistervi in diretta. Laè un sole nelle nostre vite. Vi sarà certamente capitato di recarvi in chiesa in un giorno in cui siete profondamente tristi e poi uscire dalla celebrazione con un L'articoloin tv ediproviene da La Luce di Maria. .