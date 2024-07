Roma si pensa ad un mega scambio per Chiesa

Leggi tutta la notizia su dailynews24

(Di lunedì 8 luglio 2024) Juventus epotrebbero mettere a segno una gigantesca operazione diquest’estate, coinvolgendo ben quattro giocatori, due per parte Secondo Calciomercato.com, le due parti pare stianondo a un’operazione complessa, che vedrebbe entrambe le squadre trarre profitto dai reciproci partenti. Non c’è più spazio per Federicoalla Juventus. Il nuovo allenatore Thiago Motta L'articolo, siad unper