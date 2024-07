RockYou2024 txt – 10 miliardi di password rubate sono on-line | come scoprire se c’è anche la vostra password

Leggi tutta la notizia su chiccheinformatiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una massiccia raccolta di, contenente quasi diecidi credenziali, è stata pubblicata su un noto forum di hacking. Il file, chiamato “.txt”, è stato condiviso il 4 luglio dall’utente “ObamaCare”. Le, che ammontano a 9.948.575.739, provengono da vecchie e nuove violazioni di dati. Il team di Cybernews avverte che questa fuga di notizie aumenta significativamente il rischio di attacchi di credential stuffing, particolarmente per coloro che riutilizzano le stessesu più piattaforme. C’è un modo per capire sele vostreinserite in questo file? Cerchiamo di capirlo assieme. E’ possibilese c’è la proprianell’archivio.txt? Cybernews ha messo a disposizione degli utenti il LeakedChecker, un sito web dove verificare se le vostrepresenti in questa mega lista.