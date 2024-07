Roberto Amedeo nuovo presidente di Cisfi la società che controlla Interporto Campano e Vulcano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’assemblea degli azionisti diS.p.A. –che.- ha approvato all’unanimità (con il 54 per cento del capitale sociale presente) il bilancio al 31 dicembre 2023. L’Assemblea ha anche provveduto a rinnovare il Cda per il prossimo triennio. La lista proposta del socio Cis spa, rappresentato dal suoAndrea Miranda, ha trovato il consenso unanime dell’assemblea degli azionisti; per cui il Cda, sarà formato da:Amodeo, in qualità di(che subentra a Luca Lo Giudice), ed i consiglieri Aldo Campagnola, Pasquale Carillo, Luca Fantin, Salvatore Maddalena. “Gli azionisti – si legge in una nota – hanno dato prova di compattezza attorno alla proposta del Cis, esprimendo in maniera chiara e indiscutibile una linea di continuità dell’indirizzo di collaborazione con tutti gli stakeholder dellete e del territorio.