Rinnovo Inzaghi sarà l' allenatore più pagato della serie A

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 8 luglio 2024) È ormai ai dettagli la trattativa per ildi Simonecon l'Inter. Firma che dovrebbe arrivare in settimana e che riguarda ilfino al 2026 con adeguamento di stipendio. Il nuovo stipendioinfatti di 6 milioni e mezzo più bonus all'anno, così come riferito da Gianluca Di.