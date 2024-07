Rai | Sylos Labini Città Identitarie ‘ennesimo attacco a chi racconta l’Italia’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Non mi stupisce, è l’ennesimoa un mondo culturale che noi da anni creiamo. Noi raccontiamo l’italianità: loro voglionore ciò che succede all’estero, a noi interessa più l’Italia”. Edoardorisponde così all’Adnkronos in merito alle polemiche sullo spazio dedicato da Rai News 24 al Festivalda lui diretto, che hanno determinato un duro comunicato da parte del sindacato Rai, l’Usigrai. “C’è qualcuno che crede che la cultura e il racconto del Paese siano appannaggio di pochi: non è così -scandisce- Noi coi festival raccontiamo i grandi personaggi della storia italiana. Lo facciamo da anni, e non accettiamo lezioni da nessuno”. Sugli attacchi a RaiNews24, l’attore, conduttore risponde secco: “L?ennesimo pretestuosoal direttore di Rai News 24 Paolo Petrecca, è il solito, trito ritrito metodo di scontro politico da parte di Cdr e Usigrai che a quanto pare, invece di amare e sostenere la Rai, la propria azienda, cercano sterili polemiche per metterla in difficoltà”, spiega.