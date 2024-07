Rai | Schlein ' TeleMeloni non è più servizio pubblico Petrecca si dimetta'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos) - "La Rai non è piùin questa maniera. Il dubbio è legittimo e cioè se avesse vinto Le Pen avremmo avuto la stessa cosa? Rainews che non copre il risultato francese? Questa è. E invece di dimettersi la vicedirettrice di Rainews, è il direttoreche dovrebbe dimettersi". Così Ellya In Onda su La7. .