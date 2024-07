Pompei d’Oriente | 1500 anni di storia e mito A Lecce la mostra Shahr-i Sokhta Quando il mito diventa storia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 8 luglio 2024), 8 luglio 2024. Non solo fortezze, non solo guerre, non solo apparati difensivi: è-i- patrimonio UNESCO nell’iraniano Sistan-va-Baluchistan, già nota come la- che, secondo le ultime evidenze scientifico-archeologiche emerse grazie alle ricerche di Enrico Ascalone e Mansur Sajjadi, fu abitata nell’Età del Bronzo da un popolo cosmopolita e .