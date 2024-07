Pomezia M5S | Sindaca Felici vanifica progetto riqualificazione Torvaianica

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 8 luglio 2024) “A luglio 2022 l’amministrazione 5 Stelle diapprovò una serie di iniziative per rendereuna città moderna e inclusiva, tra cui ladi piazzale Kennedy e dell’area di sosta in via Zara. Un intervento che avrebbe portato oltre 2000 parcheggi gratuiti, nuovi alberi, panchine, fontanelle, percorsi ciclopedonali e molto altro. Apprendiamo adesso che laconsidera questa operazione una ‘scelta scellerata’. E invece la scelleratezza è tutta sua, visto che ha intenzione di modificare le aree di parcheggio a pagamento,ndo il nostrodi liberare posti gratuiti per i residenti. La verità è che l’attuale amministrazione dimostra una preoccupante incapacità di governare: noi speriamo che possa andare a casa prima possibile, così che la città possa tornare a crescere come ha fatto negli ultimi 10 anni!” Così in una nota il Movimento 5 Stelle di