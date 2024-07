Pineto | Denunciato Dipendente Comunale per Truffa e Peculato

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di lunedì 8 luglio 2024) I Dettagli dell’Inchiesta Secondo le prime indagini condotte dai Carabinieri, l’importo totale sottratto dalammonta a circa 20mila euro. Le operazioni illecite sarebbero iniziate nell’ottobre 2021 e si sarebbero protratte fino ad oggi. La PM Enrica Medori è titolare del fascicolo dell’inchiesta. Come Operava l’Indagato Ilavrebbe preso contatti diretti con i contribuenti che avevano debiti con il Comune, proponendosi come intermediario per il pagamento delle tasse. Tuttavia, invece di versare i soldi nelle casse comunali, li avrebbe intascati, lasciando i cittadini ancora morosi nei confronti del Comune. La Reazione del Comune L’amministrazioneha espresso la sua ferma condanna per l’accaduto e ha promesso di collaborare pienamente con le autorità per fare luce sulla vicenda e recuperare i fondi sottratti.