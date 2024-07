Pensioni Fornero addio | come funzionerà la nuova Quota 92

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) Esperti dell’Inps e del centro studi di Itinerari Previdenziali hanno avanzato una proposta di riforma delleche garantisca una maggiore flessibilità in confronto all’attuale legge, garantendo però lo stesso equilibrio nei conti pubblici, necessario per permettere allo Stato di limitare la spesa previdenziale che, nei prossimi anni, raggiungerà il suo picco. L’idea è quella di creare una finestra di circa 10 anni in cui i lavoratori possono andare in pensione. Ammesso che siano stati accumulati 25 anni di contributi, smettere di lavorare potrebbe essere possibile a partire dai 62 o dai 63 anni, fino ad un massimo di 72 anni di età. Il meccanismo però penalizzerebbe chi sceglie la pensione prima dei 67 anni. Laproposta per la riforma delleAlberto Brambilla, presidente del Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali e Antonietta Mundo, coordinatrice generale statistico attuariale dell’Inps, hanno elaborato una proposta di riforma organica delle