Parigi 2024 | Record Italia Team 403 atleti qualificati delegazione più numerosa della storia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 lug. (Adnkronos) – Un?da. Con la comunicazionelista deglisi chiude ufficialmente la ?Road to Paris?, che ha caratterizzato questo anomalo triennio di qualificazione olimpica dovuto al rinvio di un anno di Tokyo 2020. Ebbene: lana al via dei Giochi Olimpici francesi, in programma dal 26 luglio all?11 agosto, è già nella. Volano infatti a403 azzurri (209 uomini e 194 donne) che, guidati dai portabandiera Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, si misureranno in 34 discipline. La cifra consente all?di superare il precedente primato di Tokyo 2020 (384di cui 197 uomini e 187 donne). Il più giovane in assoluto è il nuotatore Carlos D?Ambrosio, che lo scorso 5 febbraio ha compiuto 17 anni, mentre al femminile c’è la ginnasta Manila Esposito, nata il 2 novembre 2006.