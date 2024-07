Orietta Berti si sente una rockstar | L’età? A 81 anni ho la stessa energia di trent’anni fa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) La cantantesiuna. A 81è sempre in tv, da giurata nei concorsi musicali, e madrina al Pride di Milano oltre che duettante con Fiorello nel brano Una vespa in 2. Oggi a La Stampa dice che «è Fiorello che ha iniziato a chiamarmi così: “la mia”. Scherza, naturalmente, però devo dire che quando vedo tutti quei giovani ai miei concerti, che ballano e cantano a squarciagola insieme a me, un po’ mi ci sento». Dice che il suo look è dovuto al fatto che «ho lo stesso costumista dei Maneskin, Jovanotti e Achille Lauro: Niccolò Cerioni. Ma l’ho conosciuto prima io di loro! Ha iniziato a lavorare con me. È bravissimo»., invece, «è un mero numero sulla carta d’identità. Alla mia età viaggio ancora tutti i giorni, faccio un sacco di cose, tra programmi tv, concerti, pubblicità da registrare: mi fermo giusto per il cambio d’abito.