Ordini abolizione medico 118 Toscana | Contrari al piano della Regione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Firenze, 8 luglio 2024 - La Federazionedeglidei Medici chirurghi e degli Odontoiatri (Ftom) esprime in una nota "età in merito alla riorganizzazione sul sistema territoriale di emergenza, che lasta portando avanti. Non siamo d'accordo sull'del118 dal territorio". "Questo non deve essere inteso come una lotta tra professionisti, tutt'altro. Noi siamo orgogliosi di lavorare con infermieri preparati professionalmente e umanamente", spiega il presidente Lorenzo Droandi, ma "il problema vero è la salvaguardiatutela dei cittadini, che sul territorio troveranno come unica figura solo ildi medicina generale. La notte, laddove non ci sarà neanche la continuità assistenziale, il primo contattoavverrà nei pronto soccorso, che saranno sempre più in difficoltà".