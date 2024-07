Operato il 60enne pestato a calci e pugni fuori da un locale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 8 luglio 2024) SAN GIOVANNI IN VALDARNO – Usciva da uncon la figlia, quando ha subito una violenta aggressione. È successo sabato, 6 luglio, verso le 23, a San Giovanni in Valdarno: secondo le ricostruzioni, l’uomo, un, avrebbe avuto una discussione per motivi di parcheggio con tre giovani. In risposta, i ragazzi lo hannoconche gli hanno causato traumi gravissimi, per poi dileguarsi a bordo di un’utilitaria. Sul posto sono intevenuti l’auto infermieristica, un’ambulanza della Misericordia di San Giovanni, i carabinieri e l’elisoccorso Pegaso, che lo ha trasportato inizialmente in codice giallo al pronto soccorso delle Scotte. Il, non in pericolo di vita, è rimasto ricoverato nell’ospedale senese dove oggi (8 luglio) è stato sottoposto ad intervento chirurgico.