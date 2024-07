Omicidio Manuela Pietrangeli le parole shock di Molinaro dopo l’agguato | Speriamo che l’ho presa bene

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) “uccisa,che, ho visto il sangue che schizzava da tutte le parti”. Queste le terribilidi Gianlucaaver ucciso la sua ex compagna e madre di suo figlioPetrangeli. L’uomo si è confidato con l’ex compagna che l’ha poi convinto a costituirsi. La testimonianza è riportata nell’ordinanza con cui il gip di Roma sabato ha convalidato il fermo e disposto per, rimasto in silenzio nel corso dell’interrogatorio a Regina Coeli, la custodia cautelare in carcere. Gli inquirenti, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, potrebbero contestargli anche la premeditazione. Elementi che sarebbero già emersi nella primissima fase delle indagini. Sempre in un messaggio inviato dal suo cellulare,, poco prima del raid di morte scrive “oggi spero di prendere due piccioni con una fava” equanto compiuto in via Degli Orseolo commenta: “Ho sparato due botte”.